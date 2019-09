Sur le pont du 24-Septembre

Fermé !

Le mardi 24 septembre sera férié, cent-soixante-six ans après le, et désormais sous le signe de la. Pour beaucoup, il rimera avec pont de quatre jours, à commencer par les élèves, les enseignants et les personnels scolaires, ainsi que la majorité des crèches et garderies.Lundi et mardi, les rideaux resteront baissés devant les, les agences de l’et la quasi-totalité des établissements publics. Les, les, la, les services de laet de l’profiteront tous de ce week-end prolongé. Ce sera aussi le cas d’entreprises de collecte desDu côté de ce qui fonctionne, on pourra bien sûr compter sur les services d’urgence et de sécurité. A savoir laet la, lesles. Même chose pour les infrastructures publiques gratuites et en accès libre comme les parcs pour enfants ou les skateparks. Mais attention à l’impact sur les transports en commun. Mardi, les bus dedesserviront Dumbéa, le Mont-Dore et Païta en horaires du dimanche.Beaucoup de structures seront fermées une journée, mais parce qu’il s’agit de leur jour de repos hebdomadaire. C’est le l’aquarium , au parc forestier, au parc de la rivière Bleue ou au musée maritime , et leau parc des Grandes fougères Quant aux commerces, ils seront essentiellement clos mardi, y compris les grandes surfaces. Le 24 septembre est unpour le secteur. Mais qu’on se le dise : le dernier jour desde saison fraîche tombe dimanche !