Portrait. Découvrez le destin peu commun d’Aerie Wuhrlin, alias Ms Fortune

Tour à tour reine de la Nuit, entrepreneuse avisée, militante de la cause LGBT, Aerie Wuhrlin est sur les réseaux sociaux "Ms Fortune", suivie par des dizaines de milliers d’abonnés qu’elle surnomme ses mangues. L’influenceuse revendiquée entraîne toutes les générations dans son joyeux tourbillon mais sans jamais négliger le fond : porter un message de tolérance, elle qui a toujours su qu’elle était différente. Découvrez son histoire dans l’émission Destins peu communs, proposée dans le cadre de notre Semaine des fiertés.

"Wallisienne-Alsacienne de Bourail, ayant grandi dans le monde Kanak." Voilà ce que répond dans un éclat de rire, la joyeuse Ms Fortune, lorsque on l’interroge sur ses origines.

À tout juste 33 ans, Aerie Wuhrlin sait d’où elle vient, mais aussi où elle va. Son travail ? Influenceuse sur les réseaux sociaux, mais avec une philosophie très personnelle, loin des clichés et des caricatures. "Mon credo, c’est l’authenticité, c’est parce que je suis moi et que j’ai des choses à dire sur les sujets de société que l’on veut travailler avec moi", assure-t-elle. De fait, Aerie peut aussi bien dans ses vidéos mettre en avant un restaurant que prodiguer des conseils à sa communauté. Et Ms Fortune se présente au naturel, sans filtre ni maquillage outrancier.

Si "être soi", guide aujourd’hui ses pas, Aerie n’a pas toujours été épargnée par les questions identitaires. Née Jonathan, elle se souvient d’une enfance heureuse, où même si elle est un peu isolée du fait de sa "différence", elle est "acceptée. À Bourail, ce n’était pas un problème." L’adolescence la voit faire quelques frasques, comme ce cross couru en mini-jupe, sous les rires des centaines d’autres élèves du Lycée du Grand Nouméa. "Au final, je m’en souviens comme d’un moment salvateur, où j’ai été moi", même si l’esclandre lui vaut les remontrances familiales.

Un parcours riche

Après le lycée, l’excellente élève part faire des études de relations internationales en Nouvelle-Zélande. La matière lui plaît, mais Aerie ne se sent pas en phase avec sa personnalité. Direction la France, où elle suit des cours de théâtre, une "révélation". Mais le conservatoire, c’est aussi un moule, dans lequel le "diamant brut" refuse de rentrer. S’en suivra une période difficile durant laquelle Aerie n’a pas honte de dire qu’elle a "vécu dans la rue".

De retour en Nouvelle-Calédonie en 2015, Aerie enchaîne les jobs et acquiert une conviction, celle "de ne plus vouloir travailler pour un patron". Ce sont finalement les confinements liés à la crise Covid qui lui offriront une porte de sortie. "On s’est tous retrouvés chez soi, tous pareils, à égalité. C’est là que j’ai commencé à faire des vidéos." La communauté "des mangues" était née. Depuis Ms Fortune enchaîne les succès et est reconnue dans la rue. Mais elle l’assure, elle réussit tout de même à garder une certaine intimité. "Oui, c’est un jeu d’équilibriste, mais on peut être authentique en ligne, tout en gardant une vie privée", assure-t-elle.

