Pourquoi une séance parlementaire de Nouvelle-Zélande a été interrompue par un haka

L’épisode du jeudi 14 novembre 2024 à Wellington, au sein du parlement néo-zélandais, a fait le tour du monde. Il met en lumière la polémique causée par le projet de loi sur les principes du traité de Waitangi, acte fondateur du pays.

Réinterpréter "Te tiriti o Waitangi", c’est le sens du texte au cœur de cet épisode parlementaire. Le traité considéré comme l’acte fondateur de la nation néo-zélandaise a été signé le 6 février 1840, afin d'instaurer la paix entre les chefs maoris et les colons européens. Or, le parti libéral ACT New Zealand, qui appartient à la coalition gouvernementale, a proposé une loi pour redéfinir les principes du document établi il y a près de deux siècles.

Projet de loi déchiré

Ce jeudi 14 novembre, le "treaty principles bill" (c'est le nom de ce projet de loi) fait l'objet d'un premier examen au parlement, à Wellington. Hana-Rawhiti Maipi-Clarke est appelée à voter au nom du parti maori. La députée de 22 ans se lève, annonce six voix contre… puis entame un "Ka mate haka" en déchirant le texte en deux.

Ka mate, ka mate, ka ora, ka ora! pic.twitter.com/ywsqhp5oDu — Te Pāti Māori (@Maori_Party) November 14, 2024

D'autres membres de son mouvement se joignent à elle dans cette danse très symbolique, puisque traditionnellement destinée à impressionner ses adversaires lors de conflits. Et bien sûr célèbre dans le monde entier, notamment grâce aux matches des All Blacks.

Interruption et sanction

Clairement agacé, le président du parlement, Gerry Brownlee, fait évacuer les spectateurs de la tribune publique et interrompt brièvement les débats. Il censure Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, qualifiant la scène d'"effroyablement irrespectueuse" et "grossièrement désordonnée". La jeune députée va être suspendue, interdite de voter ou d'entrer dans la salle des débats pendant vingt-quatre heures. Son salaire va aussi être réduit.

Tensions et craintes

Voilà qui illustre les tensions autour du "treaty principles bill". Les détracteurs de la loi affirment qu'elle aurait pour effet de démanteler des programmes, notamment d'éducation, destinés aux citoyens maoris. La proposition a peu de chances de passer, même si elle a été adoptée jeudi en première lecture, n'étant pas soutenue au sein même de la coalition gouvernementale. Quoi qu'il en soit, les critiques estiment qu'elle risque encore d'envenimer les relations entre communautés.

Marche à travers le pays

Des milliers d'habitants ont rejoint une marche à travers le pays pour protester contre le projet, bloquant des autoroutes sur leur chemin en direction de la capitale. Les manifestants, dont le nombre est estimé à environ dix mille, devraient arriver à Wellington en début de semaine prochaine.