Précarité : le collectif Solid'R du lycée Jules-Garnier collecte des dons en faveur des élèves les plus démunis

Le collectif Solid'R organisait, ce samedi 22 mars, à Nouméa, une collecte de dons au bénéfice d'une cinquantaine d'élèves du lycée Jules-Garnier dont les familles ont été touchées par les évènements de mai 2024. Nourriture, fournitures scolaires, vêtements, sont les produits de première nécessité qui pourraient répondre à leurs besoins.

"Un élève qui mange à sa faim, qui a le matériel adéquat, qui est fier de ce qu'il porte, travaille mieux." C'est le credo du collectif LJG Solid'R, créé en 2023 au bénéfice des élèves du lycée Jules-Garnier.

Le collectif, émanant du foyer socio-éducatif, a pour vocation d'approvisionner une ressourcerie interne à l'établissement en produits de première nécessité. Pour ce faire, des collectes de dons sont organisées ponctuellement. En 2023, LJG Solid'R organisait sa première collecte de dons alimentaires. En trois heures, 700 kilos de courses étaient collectés.

Nourriture, vêtements et fournitures

Devant les portes de Géant Sainte-Marie, ce samedi 22 mars, la collecte n'a pas rencontré le même succès. Entre 9 heures et 14 heures, le collectif n'a pas récolté autant de denrées que nécessaire pour répondre aux besoins d'une cinquantaine d'élèves en situation de précarité.

Pourtant, "on a de plus en plus d'élèves en difficultés qui ne mangent plus à leur faim, à raison d'un repas par jour seulement, ce qui n'est pas normal pour cette tranche d'âge", constate Aude Lafleur, professeur au lycée Jules-Garnier, à l'initiative du LJG Solid'R.

"Ils ont besoin de nourriture pour constituer des paniers alimentaires, de fournitures et de vêtements. Ce qui est la base, à notre avis, en tant qu'enseignants, de leur réussite."

Ces élèves, inscrits au lycée Jules-Garnier, tentent tant bien que mal de poursuivre leur scolarité, alors que les difficultés financières s'installent dans leur foyer. Pour la majorité d'entre eux, les parents ont perdu leur travail depuis la crise de mai.