Une délégation de Lifou au Vanuatu

C'est une profonde amitié qui est à l'origine de ce vol exceptionnel d'Air Vanuatu. Le collectif Melanesian Unity Project de Lifou a nourri l'idée depuis un an de se rendre à Port Vila à l'occasion de la fête de l'indépendance du Vanuatu. Une volonté appuyée par la fédération des artistes de Lifou -FARNOD.Le projet s'est concrétisé autour d'un objectif : organiser des voyages et des rencontres culturelles dans les îles de la Mélanésie pour se connaître et renforcer les liens ancestraux en faisant profiter en priorité les jeunes en tribu.Patrice Zongo, membre du comité d'organisation à Port Vila est joint par téléphone par Claudette TrupitLes organisateurs ont effectué les démarches d'autorisation auprès du haut-commissariat. Ils ont fait des demandes de devis auprès d'AIR VANUATU et d'AIRCALIN pour s'assurer un vol charter c'est-à-dire un avion spécialement affrété pour transporter un groupe de passagers à un prix inférieur à celui des vols réguliers. C'est la compagnie du Vanuatu qui a répondu rapidement et favorablement à leur requête.Cette délégation est composée de 67 personnes dont :• cinq élus municipaux• le grand chef ZEOULA et son épouse• trois groupes de musique EDOU, MAN KAVA et KOOL GROOVE et deux groupes demusique folk traditionnelle de Lifou. ILes artistes, coutumiers, jeunes des tribus et les représentants municipaux séjournent depuis samedi à Port Vila et ce jusqu'au 31 juillet. Ils résident pour partie à l'internat du lycée français Bougainville ou dans les hôtels. Le gouvernement et le lycée ont mis à leur disposition un bus.Pendant la semaine qui précède le 30 juillet, les quartiers de Port-Vila s'animent avec de nombreuses scènes musicales et autres activités.La délégation participe depuis samedi à ces festivités. Comme ci-dessous, un concert donné par EDOU dans un quartier de Port-Vila.Le jour J - 30 juillet - une grande manifestation se déroule au parc de l'indépendance avec défilé de militaire, discours du président, fanfare et spectacles.