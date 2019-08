Jour de grand mariage à la tribu de Traput

© NC la 1ere / René Molé

La saison des mariages a beau battre son plein à Lifou, ce jeudi 22 août 2019 représente une date particulière, notamment pour la tribu drehu de Traput, dans le district de Lössi. C'est le jour du mariage entre le fils du petit chef, Jacques Luepack Luepackö, et Paulette Wright, originaire de Xepenehe dans le Wetr.Plus d’un millier de personnes ont assisté à leur union à la chefferie de Traput, en présence des trois districts coutumiers. Le couple s’est uni religieusement au temple protestant de la tribu et civilement à la mairie de Wé. L’aboutissement de deux mois de travail, pour les clans et les tribus impliqués dans les préparatifs.