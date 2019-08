Un futur petit chef s'est marié

Honorer

LIFOU MARIAGE ET STATUT DE FUTUR PETIT CHEF

Unis, et appelés à de grandes responsabilités. A 31 ans, Jacques Luepackö Luepack, accompagné de Pauline Wagia Wright qu’il vient d’épouser , est le futur petit chef de Traput. Un destin qui les attend même s’ils ne le réalisent pas encore. «C’est quelque chose de long mais quand on regarde tous les clans, toutes les chefferies, c’est un devoir mais c’est un honneur, surtout», réagi-il. «On a reçu beaucoup de paroles lors des coutumes, qui nous ont ouvert un peu le chemin de la réflexion», renchérit-elle.Toute cette tribu du district de Lössi s’est mobilisée pour l'événement, ainsi que toutes les familles liées aux mariés. Les trois grands chefs de Drehu et leurs représentants ont marqué leur présence. Buffet ouvert, cocktail, plats de fruits de mer… Les préparatifs ont été soignés jusque dans les moindres détails. Une manière d’honorer celui qui succèdera un jour à son père.