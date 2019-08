Le lycée des Îles sous le choc après les cambriolages

© René Molé

La « goutte d'eau »

Le coffre-fort volé et brûlé

Le restaurant d'application victime de vols

Le respect

© René Molé

Ils étaient tous mobilisés ce mercredi matin devant le lycée Williama Haudra de Lifou. De 7 h 30 à 9 h, équipe éducative, parents et élèves ont échangé pour faire part de leur émotion et de leur colère après les différents cambriolages dont l’établissement a été la victime durant les vacances scolaires.Plusieurs « visites » du lycée et quelques larcins, et puis la « goutte d’eau qui a fait déborder le vase », le vol du coffre-fort de l’établissement, qui abritait une assez forte somme appartenant à la maison des lycéens, et qui se trouvait dans le bureau du CPE. Un coffre-fort retrouvé ce lundi brûlé dans la forêt à proximité.Des bouteilles d’alcool qui étaient utilisés en cuisine par la section restauration du lycée polyvalent ont aussi été dérobés, du type Cognac et Armagnac ou Grand Marnier. Et de l'argent de la caisse des parents d'élèves.Ce matin, des élèves et une enseignante ont pris la parole pour exprimer leur désarroi.Des réactions recueillies par René MoléGilles Ukeiwé, le proviseur du lycée, estime que les choses sont cette fois allées trop loin. c’est la première fois qu’il voit un tel acte de vandalisme dans un établissement de Lifou.« Nous sommes sur une île où la coutume et le respect priment avant tout » a-t-il rappelé avant d’inciter tous à revoir le vrai sens de ces mots.A noter que le personnel de la mairie de Lifou a débrayé une heure ce matin en signe de solidarité.