La province des îles Loyauté prend une réglementation inédite sur le droit du vivant

La province Îles bouscule le droit de l'environnement français. Le 29 juin, elle a adopté une délibération qui reconnaît comme entités juridiques des espèces vivantes, comme les tortues et les requins, et des sites naturels.

La reconnaissance d’entités naturelles comme personnalités juridiques ? La province des Îles réalise une première, au niveau national et en Outre-mer. Une étape jugée importante dans la protection de la biodiversité calédonienne, notamment des tortues marines ainsi que des requins. "Ces deux espèces vont bénéficier du statut d'entité naturelle juridique", détaille Victor David, chercheur en droit de l'environnement à l'IRD. "Avec des droits qui leurs sont reconnus. Avec des porte-paroles, puisqu'il faut des faces humaines pour plaider devant les tribunaux notamment, faire des opérations de restauration, etc. Ça va être testé sur ces deux espèces, et d'autres espèces, et des sites naturels également."

Une réflexion au long cours

Depuis 2011, la province des Iles, soutenue par l’Institut de recherches pour le développement, étudie les possibilités d’intégrer les droits de la nature dans son code de l’environnement. C’est chose faite avec la délibération adoptée en assemblée provinciale, le 29 juin. "L'inspiration, il y a douze ans, nous est venue de la Nouvelle-Zélande, où pour la première fois, un fleuve a été reconnu comme personne juridique par le gouvernement néo-zélandais en négociation avec les autorités maories, relate Victor David. C'est un peu ça qui a lancé cette idée de recherche. Les collègues, les élus, de la province des îles ont été tout de suite séduits par cette piste. Ils nous ont demandé d'étudier, d'approfondir et on a pris le temps qu'il fallait pour aboutir à la délibération votée la semaine dernière."

A l’image des revendications des peuples autochtones maoris, la société kanak conçoit son identité dans les éléments de l’environnement naturel. Des entités désormais réglementées sur les îles Loyauté.

