La province des îles Loyauté victime d'une cyberattaque

Cellule de crise, à la province des Loyauté. Vendredi matin, les agents ne pouvaient pas entrer dans leurs ordinateurs. La nuit précédente, l'institution a été la cible d'une cyberattaque. Depuis, les équipes techniques et leurs partenaires travaillent d’arrache-pied afin de récupérer les données, saines.

Attaque de "ransomware", contre la province Îles. Un logiciel malveillant, d'extorsion, qui bloque l’accès aux fichiers. La rançon serait d'un million de dollars US, soit environ 110 millions de francs Pacifique. La cyberattaque s’est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi. "On a remarqué que les agents [n'avaient] plus accès à toute forme de données. C'est là qu'on a vu que les fichiers ont été attaqués par des pirates", raconte Wacapo Taïn, directeur provincial du numérique et des systèmes d’information. "Les premiers codages, les premiers chiffrages, ont eu lieu à 3 heures du matin."

Des équipes mobilisées tout le week-end

À pied d'œuvre vendredi, les équipes techniques seront encore mobilisées tout le week-end, afin de permettre aux services de retrouver des données saines, à partir de lundi. "On est encore au début mais on peut garantir qu'on a pu récupérer, sur un de nos sites, des sauvegardes", explique Wacapo Taïn. "On prépare la partie remise en l'état de notre infrastructure. On a beaucoup de données. On fera un état des lieux pour essayer [d'avoir], peut-être dimanche, un service optimal, tout en sachant qu’il y aura des directions prioritaires."

Appel à la gendarmerie

Vendredi après-midi, la province a porté plainte auprès de la gendarmerie de Wé, à Lifou. Celle-ci va saisir le Parquet. Lequel doit lancer la cellule cybercriminalité de la gendarmerie. Un service impulsé en 2021, à la veille du troisième référendum d'autodétermination.