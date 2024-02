A Lifou, Le collège Laura Boula prépare la rentrée

Partager :

Dans les écoles, les collèges et les lycées, on se prépare déjà à l’accueil des élèves, lundi prochain. Exemple au collège Laura Boula, à Lifou. Vingt agents, sont sur place depuis lundi. Il s'agit de préparer la cantine centrale et les 4 internats.

Clarisse Rowié-Watué et Nicolas Esturgie (avec YA) •

20 agents sont sur le pont, pour préparer l'arrivée des élèves du collège Laura Boula, à Lifou. Dès dimanche les premiers internes arriveront. Il s'agit, tout d'abord, des élèves de 6éme. Préoccupation majeure : la cantine centrale. Elle prépare 800 repas par jour. Des repas destinés au collège, mais aussi à 7 écoles primaires. La chambre froide abrite deux semaines de stock. C'est indispensable, car la cantine dépend du bateau de Nouméa. Les aléas climatiques sont intégrés pour la livraison des vivres. 4 dortoirs briqués et préparés 2 dortoirs sont réservés aux jeunes filles du pôle volley-ball et du juvénat. La résidence scolaire compte déjà 120 inscrits. Des inscriptions qui restent ouvertes jusqu'au 16 février. Depuis lundi, les agents nettoient et préparent les équipements. Ils disposent d'une semaine avant l'arrivée des premiers élèves.

Partager :