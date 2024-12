Après les émeutes de mai, le nombre d’élèves en nette hausse dans les Iles Loyauté

Les établissements scolaires de la province des Iles s’apprêtent à accueillir 12 % d’écoliers en plus à la rentrée 2025. En cause : les événements du mois de mai, survenus essentiellement dans le Grand Nouméa, qui ont conduit de nombreuses familles à déménager aux Loyauté.

C’est un casse-tête supplémentaire à gérer pour la province des Iles et les acteurs de l’enseignement. Après les évènements de mai, les établissements scolaires loyaltiens ont connu un afflux supplémentaire d’élèves.

Cette tendance se confirme pour la rentrée 2025 : les effectifs scolaires compteront au moins 550 élèves en plus par rapport à l’année passée. En 2024, on en recensait environ 4 000, tous établissements confondus. C’est donc une hausse d’un peu plus de 12 % de la population scolaire qui s’annonce pour les Iles Loyauté, à la rentrée prochaine.

Pour répondre au mieux aux besoins des familles, une cellule de crise a été activée. À la direction de l’enseignement, on s’organise. "C’est une arrivée massive d’élèves. On a eu la possibilité de les accueillir puisqu’on a un taux d’encadrement convenable, indique Alice Wayewol, la directrice de l'enseignement de la province des Iles. On n’a pas eu besoin de moyens supplémentaires. On a simplement renforcé notre taux d’encadrement."



Huit élèves sur dix boursiers

Si les problèmes ont été réglés au fil de l’eau, au dernier trimestre 2024, une réflexion est menée sur la carte scolaire pour cette rentrée 2025. Notamment à Lifou, dans un contexte de difficultés financières pour la province des Iles.

"Avec l’accord de l’exécutif, on travaille sur cette carte scolaire pour mutualiser nos moyens puisqu’on est dans un contexte économique difficile, note Alice Wayewol. C’est important de travailler de concert entre collectivités, avec les communes, pour tout ce qui est cantines et transports scolaires."

Les dossiers de demandes de bourse, sont en cours de traitement. Près de 80 % des élèves loyaltiens sont boursiers. L’augmentation du nombre d’élèves aura inévitablement des conséquences financières importantes sur les collectivités locales.

Le reportage de Brigitte Whaap et Christian Favennec