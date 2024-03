Comment lutter contre la délinquance aux Îles Loyauté ?

Le conseil provincial de prévention de la délinquance s'est réuni cette semaine à Lifou. Cela faisait quatre ans qu'il ne s'y était pas tenu. Il s'agissait de dresser un état des lieux des actions mises en place, et de les améliorer.

Des fléaux comme les violences intrafamiliales, les vols et les accidents de la route, souvent sur fonds d'alcool, affectent les Îles Loyauté au même titre que le reste de la Nouvelle-Calédonie. Même si les faits de délinquance sont moindres si l'on compare à l'ensemble du territoire, ils restent préoccupants. En quatre ans, la situation ne s'est pas améliorée.

Le CCPD à Lifou

Ces questions ont été évoquées cette semaine à Lifou, lors du conseil provincial de prévention de la délinquance. Il se réunissait sous la co-présidence du Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Le reportage de Clarisse Xowie Watue et Nicolas Esturgie dans lequel réagissent, entre autres, le Procureur de la République Yves Dupas et Marie-Rose Waia, la directrice de la Direction de l'action communautaire et de l'action sanitaire.