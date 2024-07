Crise en Nouvelle-Calédonie. Les travaux de la piste de Wanaham ont démarré ce mercredi, à Lifou

Les travaux de réparation de la piste de Wanaham, l'aéroport de Lifou ont débuté ce mercredi matin. Les ouvriers et représentants de la direction de l’aviation civile ont pu être acheminés en avion militaire. Selon Aircal, les vols devraient reprendre vendredi. Dans le même temps, des représentants coutumiers de Lifou sont repartis à Nouméa avec l'avion militaire.

Un avion militaire est arrivé sur la piste de Wanaham, ce mercredi matin. En effet, l'aéroport de Lifou a subi de lourdes dégradations pendant la crise, suite à une intrusion sur le tarmac.

Les travaux de réparation ont pu débuter, suite à l'acheminement des ouvriers et représentants de la direction de l’aviation civile. Les vols devraient reprendre vendredi.

Des représentants coutumiers et religieux à bord de l'avion

L’avion militaire n'est pas reparti vers Nouméa à vide, ce mercredi : des représentants coutumiers et religieux ont fait le voyage retour. À son bord, une délégation de treize personnes composées de petits chefs des tribus de Lifou issus des trois districts, Wetr, Lössi et Gaïcha, un catéchiste et un pasteur.

Ce déplacement doit leur permettre de rencontrer les habitants de Drehu qui vivent à Nouméa. Ce midi, une rencontre a eu lieu au temple de Montravel avec les référents des tribus.

La délégation prévoit également de discuter avec les jeunes, en les incitant à quitter les barrages. Cet après-midi, les représentants de Lifou sont à Magenta tours et jeudi, à Tindu. Leur objectif est d'échanger avec les ressortissants de Lifou sur la situation de crise que traverse le pays.

Ils veulent aussi recenser les besoins des familles et encourager les actions qui sont menées dans les quartiers pour occuper les enfants et les jeunes.