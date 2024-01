Lifou aide les parents avant la rentrée

A deux semaines du retour en classe, la mairie de Drehu va permettre à plusieurs dizaines de parents d'alléger la facture des fournitures ou du transport scolaires.

Clarisse Xowie Watue (Charlotte Mestre) •

Pour l’achat de fournitures scolaires, 252 familles de Lifou bénéficient d’une aide de la mairie. Une aide sous forme de bons d’un montant de 8 000 francs à remettre aux fournisseurs. Mais attention, précise Ciane Hnawang, chargée d’action au Centre communal d'action sociale de Lifou, il y a des subtilités. "On stipule aux parents que ce n’est pas toute la fratrie qui va bénéficier de cette aide. Donc dès qu’ils arrivent pour faire une demande, on leur dit bien que soit vous choisissez les fournitures scolaires ou le transport. Dès lors qu’ils ont choisi une aide, on leur explique bien que ce n’est pas toute la fratrie et que ce n’est qu’une aide de la part de la mairie".

Une aide pour le transport scolaire

La mairie octroie également une aide pour le transport scolaire. 213 foyers bénéficiaires au total. L’an dernier, 1 400 enfants de la maternelle à la terminale ont été transportés. "C’est une aide de 5 300 francs ou de 6 300 francs, détaille Sandrine Treulue, cheffe de bureau du transport scolaire à la Caisse des écoles de Lifou, tout dépend de la qualité de l’enfant. Nous avons des aides pour des enfants de la maternelle jusqu’au lycée. Les enfants de la maternelle, ils peuvent être demi-pensionnaires ou externe. Et quand on arrive au collège et au lycée, ils peuvent être demi-pensionnaires ou internes. C’est uniquement pour le premier trimestre".

Les cartes de transport sont disponibles dès à présent à la caisse des écoles. Les bons d’achat de fournitures scolaires au CCAS. Des aides qui représentent un budget total de 4 285 600 francs pour la mairie de Drehu.