Un nouveau restaurant d’application au lycée Williama-Haudra

Le lycée Williama-Haudra, à Lifou, a inauguré son tout nouveau restaurant d’application. L’ancienne structure était trop vétuste et surtout trop étroite pour les élèves. D’autant que le lycée espère ouvre une filière bac pro l’an prochain.



Clarisse Watue et Carawiane Carawiane •

« Nous avons une plonge restaurant équipée à neuf et aux normes actuelles, une zone pour les préparations chaudes, une pour les préparations froides, un espace pour le stockage de tout le matériel » Laure Vial-Enfant, conseillère principale d'éducation adjointe.

146 millions d’investissement

Un petit-déjeuner en guise d’inauguration. Seuls ou en famille, proviseur, membres du personnel et enseignants ont tenu à être présents pour l’ouverture du tout nouveau restaurant d’application du lycée Williama-Haudra.« On se sentce matin de pouvoir partager ce petit-déjeuner en famille dans un cadre aussi merveilleux, souligne Laure Vial-Enfant, conseillère principale d’éducation adjointe. Je suis ravie de savoir aussi que nos élèves vont pouvoir évoluer dans un cadre particulièrement exceptionnel. »Les élèves de la filièredisposent désormais d’un lieu de formation plus pratique, plus spacieux et mieux équipé.« Nous avons une plonge restaurant équipée à neuf et aux normes actuelles, une zone pour les préparations chaudes, une pour les préparations froides, un espace pour le stockage de tout le matériel », énumère Denis Presset, professeur de restaurant.Au total,ont été investis par le vice-rectorat.Une somme nécessaire selon Gilles Ukeiwë, proviseur du lycée : « La formation n’a pas de prix. Même si cela a un coût élevé, ce qui est important c’est la formation des hommes et des femmes. Or la Calédonie a besoin d’hommes et de femmes formés qui puissent demain prendre des responsabilités. »Le lycée envisage d’ailleurs d’de formation, en ouvrant dès la rentrée prochaine unerestauration.