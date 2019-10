Un grave accident d'avion simulé à Maré

© NC la 1ere Un collégien joue l'une des victimes du faux crash.

Evacuation des blessés

© NC la 1ere

«Très important»

© Crash fictif à Maré, 8 octobre 2019 Les pompiers simulent le brancardage des «victimes».

«De la médecine de catastrophe»

© NC la 1ere

Besoin de se coordonner

EXERCICE A L'AERODROME DE MARE

En guise d’ATR, un. Pour incarner les passagers blessés ou décédés, une vingtaine d’du collège de La Roche. Un départ de feu «à bord», simulé par des. Ce mardi, à l’aérodrome de Maré, tout est organisé dans les conditions d’un réel accident d’avion.Leséteignent le feu à l’aide de leur lance à incendie. L’«de l’air» évacue les passagers légèrement blessés, qui sont conduits au point de rassemblement des victimes. Arrivent ensuite les, les, lesUn exercice important, pour le chef d’escale à l’aérodrome de La Roche. «On sera un jour peut-être (on ne l’espère pas) amené à [connaître] un crash d’avion, explique Joseph Yengo. Que le personnel soit formé, briefé, pour toutes les actions qu’on doit mener sur le lieu du crash. On sera amenés à aider au niveau du balisage, du brancardage des victimes, comme, dans les sites aéroportuaires. Il faut qu’on soit formés, c’est très important.»Le personnel des deux centre médicaux de Nengone est également partie prenante. «C’estquand on est médecin dans un hôpital», insiste l’un des professionnels de santé : «de la médecine de catastrophe, avec du triage. On sélectionne les patients qui sont à la fois [blessés] graves et ont le plus de chance de survivre. C’est très spécifique.»Et d’ajouter : «On a besoin de s’entraîner et de se coordonner avec nos collègues pompiers, et tous les intervenants dans cette médecine de catastrophe. C’est pour ça qu’on étaitpour participer.» Il s’agit dude gestion de crise mené en deux ans à l’aérodrome de La Roche.