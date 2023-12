La langouste en fête à Pénelo jusqu’à ce dimanche soir

Depuis vendredi Nengone accueille la 12e édition de la fête de la langouste à la tribu de Penelo. L’occasion de savourer la chair de ce crustacé ou de s’en procurer à l’approche des fêtes de fin d’année.

Les pêcheurs et les agriculteurs de la tribu de Penelo et des alentours ont multiplié les coups de pêche et de bêche pour fournir les étals en langouste, évidemment, le produit phare, mais également en produits de la mer et en produits agricoles mettant en avant les richesses de Maré.

Des animations musicales, un buffet à base de langouste et de nombreuses activités sont proposées au public depuis vendredi pour la 12e fête de la langouste.

Des animations

Henri Kugogne, président du comité de foire, se dit satisfait et invite le public à venir participer ce dimanche au troisième jour de festivités. "Les jeunes des tribus sont allés à la pêche toute la semaine et nous sommes preneurs de langoustes si d’autres pêcheurs en ont pour la grande grillade. Dimanche, il y aura encore des animations et un grand bingo en fin de journée."