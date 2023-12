VIDÉOS. La fête du Littoral et son trail, l’occasion de mettre en avant les richesses de Maré

La fête du Littoral, qui a animé le sud de Maré pendant trois jours, a été créée il y a trois ans. Au moment du Covid. Objectif : redonner une dynamique au tourisme en développant une autre forme d’accueil. Résultat : trois jours de partage appréciés par les habitants et leurs hôtes.

"Les habitants des îles ont besoin que l’on parle d’eux. Ils font tellement de belles choses. Ce sont des gens qui bossent, qui sont dans les champs à 4 heures du matin. Je pense que c’est bien de faire vivre leur île avec des événements comme ça”, observe Angélique Plaire. Elle a terminé première du trail de 20 km, dans la catégorie femme. Cette course, organisée au départ de la plage Yedjele, a été créé il y a deux ans par les fondateurs de la fête du Littoral.

Plus de 200 visiteurs

A l’initiative, l’association Falaise et plage de Laxec, qui rassemble des habitants de la tribu d’Eni désireux de faire découvrir leurs traditions au plus grand nombre. Ce week-end, plus de 200 visiteurs ont partagé un peu de leur quotidien. Samedi, les coutumiers ont donné le départ des courses de 20, 8 et 3 km. Encouragés par des habitants en chemin, ils ont été accueillis au son des chants kanak, les taperas, à l’arrivée. Et par André Haewegene, qui revenait de la pêche aux oursins.

L’association a mis en place cette fête pour redonner une dynamique au tourisme alors que les frontières étaient fermées. Ils y ont vu l'opportunité d’échanger sur les attentes des touristes, de développer une autre forme d’accueil mais aussi de faire comprendre leur culture.

Alors, le dimanche, ils ont rassemblé tout le monde autour d’une grande table pour partager le bougna traditionnel, cuit au feu de bois à même le sol. Les préparatifs ont commencé à 6 heures du matin dans la famille Wahaga. Un bougna composé d’ignames et de la pêche du week-end.

Les pêcheurs ont pu en profiter pour expliquer leurs techniques aux visiteurs. Et George Hnawengnene raconter comment appeler les vagues avant de prendre la mer sur une planche de surf traditionnel.