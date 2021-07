Un meurtre entre voisins à Ouvéa jugé aux assises

Cette première session d’assises se clôt ces mercredi et jeudi, avec un procès pour homicide, survenu à Iaai, en février 2019. Un habitant avait ouvert le feu, à la tribu d’Ognat, sur son voisin qu’il accuse de voyeurisme.

Natacha Lassauce-Cognard avec C.C. •

Le dernier procès de cette session des assises a débuté ce mercredi 7 juillet au palais de justice de Nouméa, avec le procès pour meurtre d’un habitant d’Ouvéa.

Après la lecture de l’ordonnance de mise en accusation par la présidente de la cour, l’accusé est revenu sur les faits qui lui sont reprochés : avoir donné volontairement la mort à son voisin avec un fusil, le 28 février 2019, près de sa table d’hôte d’Ouvéa. Or, dès l'ouverture de l'audience, le public comme les jurés ont mesuré qu'il s'agissait d'un procès peu ordinaire.

Un accusé décrit comme "sensible et calme"

Fils d’un ancien pasteur de la tribu de Gossanah, au nord de l'île, l'accusé a présidé l’office de tourisme d’Iaai, avant d'exercer comme professeur de technologie et d’arts plastiques. Une seule mention apparait dans son casier judiciaire : une condamnation pour conduite en état d’ivresse, en 2006.

Même si l'accusé déplore avoir "perdu toute crédibilité auprès des enfants", de nombreux témoignages le décrivent comme un homme sensible et calme. Des qualités difficilement compatibles avec celles d’un meurtrier, comme le souligne la vice-procureure de la République.

Une victime au passé violent

La personnalité de la victime, défendue par Me Calmet, avocat de la partie civile, est plus difficile à cerner. Qualifié de voyeur et d’agressif, il a été condamné à de nombreuses reprises pour des actes de violence.

Si Me Marty, l’avocat de la défense, souligne que "ce n’est pas le procès de la victime", il s’interroge sur son passé. "Peut-on avoir peur d’un homme qui abat un chien puis tire avec son arme sur une voiture ?", questionne l'avocat.

Clonflits fonciers

Cet homicide, survenu sans la présence de témoins, est intervenu il y a deux ans sur fonds de conflits fonciers entre les deux familles. Les expertises médicales doivent être rendues ce mercredi après-midi. Le verdict est attendu pour ce jeudi 8 juillet.