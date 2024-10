VIDÉO. Les élèves d'Ouvéa et de Tiga en échange culturel au Vanuatu

Les élèves d'Ouvéa et de Tiga sur le départ pour le Vanuatu.

Les élèves d'Ouvéa et de Tiga sur le départ pour le Vanuatu. • ©nouvellecaledonie

Partager :

Ils se sont envolés ce vendredi 11 octobre, vers le Vanuatu, pour un échange culturel riche en découvertes. Un départ préparé de longue date par les élèves de l’école pilote de Fayaoué, à Ouvéa et leurs camarades de Tiga. Dans l’archipel voisin, ils auront l’occasion de s’imprégner des us et coutumes, de quoi remplir leur carnet de souvenirs.

Les élèves de l’école pilote de Fayaoué, à Ouvéa, se sont rassemblés au monument américain, à Nouméa, avant leur grand départ ce vendredi 11 octobre 2024. Destination, le Vanuatu. Une aventure qu’ils préparent depuis plusieurs mois et qu’ils racontent au travers d’un chant. “Ce chant, il raconte notre départ d’ici, notre arrivée là-bas et ce qu’on va leur offrir comme cadeau. Il veut dire aussi qu’on arrive en paix, là bas chez eux”, explique Bertrand, élève de 11 ans. Encourager la pratique de l'anglais et créer des souvenirs Pour d’autres, à quelques minutes du grand départ, l’appréhension prédomine. “C’est la première fois que je viens à Nouméa sans mes parents. C’est triste quand même de pas les voir une semaine”, avoue Filomène, élève de 9 ans. Cinq élèves de l’école l’espérance de Tiga font partie de la délégation. Pour leurs enseignants, ce voyage est bien plus qu’un simple séjour touristique. “L’objectif, c’est d’encourager la pratique de l’anglais mais c’est aussi de créer des souvenirs. Ce voyage va les marquer à vie”, indique Joris Kamadran, instituteur de l’école de l’espérance de Tiga. Une semaine d’échange et de découverte les attend. L’occasion de remplir leur carnet de souvenirs et de tisser des liens, au delà des frontières.

Partager :