Des écussons de gendarmerie à la mode de Calédonie

Hienghène

© Marguerite Poigoune / NC la 1ere Le nouvel écusson des gendarmes en poste à Hienghène.

Ponérihouen

© Marguerite Poigoune / NC la 1ere L'écusson des gendarmes basés à Poindimié.

L’idée principale de cet écusson, c’est de créer la symbolique de l’unité.

- Capitaine Jean-François Brun.​​​​​​, commandant de la compagnie de Poindimié

Poindimié

L’écusson est accroché à la manche de l’uniforme, au niveau de l’épaule droite. Pour la brigade de Hienghène, il montre la flèche faîtière, la poule, le sphinx… La gendarmerie s’est inspirée du logo communal de Hienghène. Un travail réalisé par le chef Maudet, qui a ajouté des mots dans la langue de la région, le fwâi : «Koi theen Hyehen», «en avant Hienghène». «C’est pour symboliser notre attachement, notre volonté d’être avec la population», explique le gendarme.Si les gendarmes de Hienghène disposent d’un écusson personnalisé depuis août dernier, ceux de Ponérihouen l’ont depuis près de cinq ans. Il comporte de nombreux éléments emblématiques : la montagne, le pin colonnaire, le café, la case, le célèbre «pont X», le nautile, le margouillat, la carte de la Calédonie et la tortue. Mais aussi la flamme de la gendarmerie et les couleurs des deux drapeaux.Même chose à Poindimié, dont la brigade territoriale s’est dotée d’un écusson représentant la commune depuis cinq à six ans. Les symboles ? Déjà la flèche faîtière, ainsi que l’îlot Tibarama, un coquillage et les montagnes. «L’idée principale de cet écusson, c’est de créer la symbolique de l’unité», résume globalement le commandant de la compagnie de Poindimié, le capitaine Jean-François Brun. Des écussons fabriqués selon la volonté des gendarmes. Il ne s’agit en aucun cas d’une obligation.