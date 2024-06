Élections législatives 2024. La mairie de Houaïlou bloquée par une carcasse, aucun bureau de vote ouvert

La tension est montée d'un cran depuis la nuit dernière, à Houaïlou. En ce dimanche 30 juin, jour d'élections législatives, la mairie est fermée, l'accès étant bloqué par un véhicule incendié. Les habitants ne peuvent donc pas se rendre aux urnes. Un camion a foncé sur le portail de la brigade au cours de la nuit dernière et une nouvelle attaque a eu lieu ce matin.

Selon nos informations, la mairie de Houaïlou a été bloquée ce dimanche matin par une carcasse de voiture, un bloc de béton et des branchages, ce qui a empêché les habitants d'aller voter. La mairie est donc fermée.

On signale également de nombreux axes routiers bloqués, notamment les accès au village. Le maire, Pascal Sawa, n'a pas pu rejoindre la mairie, les assesseurs des bureaux non plus. Le matériel de vote, notamment les urnes, n'a pas pu être installé.

En conséquence, aucun bureau de vote n'est ouvert.

Une réunion au haut-commissariat

Pour rappel, la commune de Houaïlou compte huit bureaux de vote. Pour les élections européennes, en juin, 3 766 personnes étaient inscrites sur les listes électorales. Lors des dernières élections législatives en 2022, la participation était 23,72 %.

Une réunion a eu lieu au haut-commissariat ce matin à 11 heures pour faire le point sur ces élections et la situation de Houaïlou a été discutée, en ce jour de scrutin national.

Un "véhicule bélier" sur la gendarmerie

Vers 11 heures ce dimanche, nouvelle tentative d'attaque de la gendarmerie. Les assaillants sont tenus à distance par les gendarmes et le GIGN.

Toujours selon nos informations, un 40 tonnes a été volé au centre minier de Poro la nuit dernière, vers une heure du matin. Un "véhicule bélier" qui a foncé sur la brigade. Il a ensuite été incendié.

Un camion de 40 tonnes a été volé hier à Poro, puis utilisé comme véhicule bélier à Houaïlou. • ©DR.

Pas de blessé

Plus d'une centaine de jeunes a attaqué la caserne hier. Ils ont défoncé le premier portail de la brigade. Mais les forces de l'ordre ont réussi à les empêcher de pénétrer dans l'enceinte. A noter que le GIGN est rapidement arrivé en renfort.

On ne déplore aucun blessé et, pour le moment, on ne signale pas de nouvelle tentative d'intrusion.

>> Suivez ces élections en direct sur le live de NC la 1ère.