Entretien des routes : il y a encore du chemin à Houaïlou

À Houaïlou, à la veille de la rentrée, l'état des routes de la commune cristallise les tensions, plus particulièrement dans le secteur de la tribu de Neawa. Une situation aggravée par les pluies des derniers jours. En ce jeudi 1er février 2024, tous les chefs de clan ont décidé d'alerter la mairie.

Nathan Poaouteta et Géraldine Louis •

Avec les pluies à répétition, les routes sont très délabrées à Houaïlou, notamment dans le secteur de la tribu de Neawa. De quoi rendre le quotidien des habitants difficile, tout particulièrement à l'approche de la rentrée.

Un des axes les plus endommagés dessert trois tribus, 250 habitants et une trentaine d'enfants scolarisés sont concernés, mais cela fait plus d'un an qu'aucuns travaux n'ont été engagés sur ce tronçon. Ils sentent abandonnés.

400 km de routes communales

En ce premier jour du mois de février, les chefs de clan ont décidé d'alerter la mairie. Ils ont finalement été reçus au cours de la journée par le premier adjoint et son équipe. Ils estiment n'avoir obtenu que peu d'avancées à long terme au cours de cette rencontre. Des prestataires privés vont cependant se charger des travaux les plus urgents. "C'est ce qu'on va faire sur la branche Neawa", confirme Justin Wema, premier adjoint de la mairie.

La municipalité rappelle qu'il est difficile pour les équipes de couvrir les 400 km de routes communales.