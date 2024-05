Chanter pour se libérer du stress à Koné

Donner de la voix pour gérer les émotions et plus encore... Le chant thérapeutique est une pratique peu connue mais qui semble avoir convaincu en province Nord. Un atelier a été proposé sur ce modèle aux habitantes de Koné à la Maison de la femme.

Se donner du temps en suivant le rythme, c’est un peu l’ambition de l’atelier "Chanter, ça fait du bien". Il est proposé par la Maison de la femme de la Province nord.

Le professeur de technique vocale, Priscilla Catan, questionne ses pratiquantes sur leur ressenti et les effets d'une précédente séance, l’une d’entre elles évoque son sommeil de bonne qualité. Ces ateliers sont proposés depuis deux ans sur le principe des chants thérapeutiques. Le sens des mots est secondaire, d'ailleurs ce sont des onomatopées qui sont chantées. Il s’agit d’évacuer les maux grâce aux vibrations émises par la voix, grâce au son.

On travaille la voix, on travaille la respiration, on travaille le corps aussi... tout le corps. C'est une bonne thérapie. Marie, participante à l'atelier "Chanter, ça fait du bien"

Il ne s'agit pas de performer mais de s'entraîner et cela passe par des exercices de respiration et des mouvements également. Une forme de gymnastique douce, vocale, pour diminuer le stress et l'anxiété et peut-être aussi retrouver un certain dynamisme. Le maître mot : le bien-être.