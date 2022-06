Le centre de secours de Pouembout-Koné en manque de pompiers volontaires

« Caserne de feu cherche pompiers volontaires ». Depuis une vingtaine de jours, la mairie de Koné a lancé une campagne de recrutement. Il faut dire que ce manque d'effectif est un phénomène que rencontrent de nombreuses casernes du pays à l’heure actuelle.

C'est la première fois qu'on lance une véritable campagne de recrutement. Jusqu'à présent, les personnes déposaient leur candidature et elles étaient traitées au fil de l'eau. Aujourd'hui, le besoin se fait sentir. Jusqu'à maintenant on avait des sapeurs pompiers volontaires mais certains d'entre eux ont trouvé une activité professionnelle et ont donc dû laisser leur engagement auprès de la caserne.

Aux abords de la transversale, le Centre de secours de Pouembout-Koné a fière allure. Cette caserne moderne et pratique permet d’intervenir rapidement lors des départs de feu sur la zone VKP. Elle permet aussi de secourir rapidement les populations, mais ce manque d’effectif rend difficile les interventions. La commune a dû faire appel à la Sécurité civile en soutien.

Aujourd'hui, on vise au moins une vingtaine de volontaires et si ça peut être plus, c'est tant mieux pour nous. Les profils peuvent être variés : soit une personne ayant déjà une activité professionnelle, soit une personne en recherche d'emploi et qui a envie de donner de son temps à des activités de la caserne, notamment du secours à la personne.