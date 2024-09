Un feu de brousse proche de maisons à Koné

Intervention de la Sécurité civile basée en province Nord dans un lotissement de Koné, ce jeudi 26 septembre. Un feu de brousse s'est approché très près de maisons inhabitées, avant d'être maîtrisé. Un tiers des communes de Nouvelle-Calédonie étaient signalées en risque très élevé de feu de forêt.

Dans la série des incendies qui occupent les pompiers dans le Nord, un énième épisode a eu lieu ce jeudi 26 septembre, à la mi-journée. Un feu de brousse a démarré vers midi à Koné, dans le quartier de Teari. Les personnels de la Sécurité civile sont intervenus, notamment pour protéger les habitations.

Feu de brousse quartier de Teari, à Koné • ©Nathan Poaouteta / NC la 1ère

Environ trois quarts d’heure plus tard, le sinistre était maîtrisé. Les flammes ont brûlé le jardin de trois maisons, inhabitées en ce moment.

Feu de brousse le 26 septembre 2024 dans le quartier de Téari, à Koné. • ©Nathan Poaouteta / NC la 1ère

11 communes plus exposées

La carte Prévifeu du jour signale un tiers des communes en risque très élevé : 11 sur 33 (Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Voh, Koné, Pouembout, Poya, Bourail, Moindou).

La veille au soir à Koumac

Vers Koumac, les sapeurs-pompiers du SIVM Nord évoquaient ce matin un "incendie qui s'est déclaré dans les brousses à proximité du lotissement Tangadjou, dans le village", mercredi soir. Et d’exprimer leur "profonde gratitude envers tous les civils et les gendarmes présents". Car "grâce à votre courage, votre solidarité et votre engagement exemplaire, nous avons pu maîtriser rapidement la situation et sécuriser la zone".