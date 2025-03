“Ça me fait mal au cœur” : les huit antennes du conservatoire de musique cessent leurs activités

L’association de formation des musiciens intervenants cesse ses activités, ce vendredi 21 mars 2025. Elle dispensait depuis des années en brousse, des cours de musique à près de 2 300 élèves. Faute de subventions, les huit antennes du conservatoire de musique du territoire, vont devoir fermer leurs portes.

Les dernières notes de musique résonnent, dans les locaux du conservatoire de Koumac. Des derniers instants vécus autour du piano, par les jeunes élèves de la structure. Dès ce vendredi 21 mars, faute de budget, les huit antennes décentralisées du conservatoire de musique ferment leurs portes. “Ça me fait mal au coeur, parce que je passe un bon moment avec mes copains à faire de la musique”, regrette Émilie Regnault, élève du conservatoire de musique de Koumac.

53 millions de francs CFP

L’association de formation des musiciens intervenants, l’AFMI, gère les antennes décentralisées. Le conservatoire de Nouvelle-Calédonie lui a présenté une proposition budgétaire de 53 millions de francs CFP pour les antennes de Païta, du Mont-Dore et de Dumbéa.

Mais pas question pour l’AFMI, de sacrifier uniquement ses antennes du Nord. Toutes les structures annexes vont donc fermer leurs portes. “Ça me met en colère, parce que dans le Nord on est délaissés, voire oubliés sur plusieurs domaines. Là, au niveau culturel, il ne nous reste que la médiathèque”, révèle Audrey Parisot, parent d’élève et habitante de Koumac.

“C’est de l’incompréhension. C’est pas possible que dans le Sud ce soit oui et dans le Nord non, pourquoi?” s’interroge Sandrine Regnault, elle aussi parent d’élève. Les parents déplorent la fermeture de l’outil, un lieu d’échange indispensable à l’épanouissement de leurs enfants.

Pétition lancée

Pour exprimer leur indignation et tenter de faire évoluer la situation, les mamans de Koumac ont lancé une pétition. Ces fermetures impactent près de 2 300 élèves et 29 membres du personnel, sur l’ensemble des antennes décentralisées. “C’est une triste fin, mais peut-être que cela permet une réflexion sur la gestion du pays. En ce moment, il y a des priorités et on se trompe de chemin pour plusieurs secteurs, notamment pour celui de la culture”, assure Olivia Wamytan, coordinatrice de l’antenne du conservatoire de musique de Koumac.

L’association doit être dissoute ce vendredi 21 mars, et le bâtiment de Koumac rendu le 30 avril, pour une baisse définitive du rideau.

Le reportage de Géraldine Louis et Ismaël Waka-Céou :

©nouvellecaledonie

L'activité a repris à Nouméa

Parrallèlement les activités ont repris, au conservatoire de Nouméa. Une rentrée malgré tout en demi-teinte cette année.

Le reportage de Laura Schintu et Christian Favennec :