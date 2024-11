Une enquête ouverte pour homicide volontaire sur le grand chef William Boarat du district de Koumac

A Koumac, une enquête en flagrance des chefs d'homicide volontaire sur la personne du grand chef William Boarat du district de Koumac et de violences volontaires par concubin résident à Ouaco, au cours de la nuit du 26 au 27 novembre 2024, a été ouverte.

Dans un communiqué envoyé ce mercredi 27 novembre, le procureur de la République, Yves Dupas, a présenté les premiers éléments de l'enquête.

Une dispute éclate dans une habitation du village, sur fond d'alcoolisation. L'homme, âgé de 24 ans, s'en prend violemment à sa concubine. C'est alors que le grand chef intervient, cherchant à mettre fin à l'agression. Dans un geste de rage, le suspect s'arme d'un poteau en bois et frappe William Boarat à la tête, le laissant inconscient.

Les secours arrivent sur place peu après 1 heure du matin. Malgré une prise en charge rapide, le décès du grand chef est constaté à 4h40 par un médecin du dispensaire.

Le concubin violent placé en garde à vue

Le concubin violent est interpellé à 2h45 par les gendarmes. Placé immédiatement en garde à vue, il devra répondre des chefs d'homicide volontaire et violences sur concubin.

L'enquête, conduite conjointement par la section de recherche de Nouméa et la brigade de recherche de Koné, est en cours, avec l’audition des témoins et du mis en cause. Des techniciens spécialisés procèdent aux relevés scientifiques sur les lieux, et une autopsie a été ordonnée pour confirmer les causes exactes du décès.