Les étudiants de Baco à la découverte de leur campus

Lunid c'était aussi le jour J pour une cinquantaine d'étudiants qui sont inscrits sur le campus de Baco. Mais en raison des intempéries, tous n'ont pas pu faire le déplacement.

Camille Mosnier et Brice Bachon (Julien Mazzoni) •

Ils étaient moins nombreux qu'attendu sur le campus de Baco. Sur les vingt nouveaux inscrits, seuls une poignée a fait le déplacement lundi.

Certains, comme Petelo Noha, inscrit en première année de licence économie et gestion, sont venus de Nouméa. Le jeune homme a choisi le campus de Baco pour sa bonne réputation. Un enseignement strict et personnalisé. Mais son trajet pour venir jusqu'ici a été perturbé par les inondations. "À la fin du chemin, vers Pouembout, la montée des eaux, nous a obligés à faire un détour pour arriver." Enfin arrivé sur son lieu d'étude, le jeune homme est "motivé".

En 2024, on peut être fiers d'avoir une université aux portes de nos tribus. Annie Goaoualla, maman d'étudiante

Accompagné de sa famille, l'étudiant découvre le campus. "C'est très accueillant, se réjouit sa maman, Vianéta. Je suis rassurée, je sais qu'il sera bien accompagné."

Maïwen Goaoualla, originaire de Témala, à Voh, suit le même cursus que Petelo. Pour elle aussi, c'est sa première rentrée. "Je ne suis pas stressée, pose, souriante, la jeune femme. J'y vais et je verrai où ça me mène." Pour sa maman, Annie, c'est une fierté de voir sa fille faire des études ici. "En 2024, on peut être fiers d'avoir une université aux portes de nos tribus."

Travail en autonomie

L'accueil des étudiants a lieu dans l'amphithéâtre. Le personnel leur présente le site, mais également les outils. La priorité est de les sensibiliser au travail en autonomie.

"L'emploi du temps est sur Internet, les cours sont sur Internet, détaille Samuel Gorohouna, le responsable du campus. Les cours ont également lieu in situ. Donc tous les éléments qui sont sur le site de l'Université doivent être expliqués aux étudiants : leur adresse mail, etc."

Les inscriptions toujours ouvertes

Cette semaine sera consacrée à l'intégration des nouveaux étudiants. Au programme, des activités culturelles et sportives. Les cours débuteront le lundi 12 février. Les inscriptions sont toujours ouvertes, rappelle l'UNC.