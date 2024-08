Offre de soins dégradée dans les hôpitaux de Koumac et Poindimié

Partager :

Les nouvelles sont décidément préoccupantes, en Calédonie, dans le domaine de la santé. A partir de lundi 2 septembre, les lits d’hospitalisation sont fermés, à Poindimié et à Koumac, par manque d’infirmiers et de médecins. Koumac où les urgences ont failli être arrêtées, mais le centre hospitalier du Nord a trouvé une solution in extremis.

Par manque de professionnels de santé, l’offre de soins va encore se dégrader, en province Nord. Mais un peu moins que prévu, en tout cas pour l’instant. Jeudi, le Centre hospitalier du Nord (CHN) annonçait la fermeture, à la fois des lits d’hospitalisation et des urgences, sur son site de Koumac, à compter de lundi prochain. Or, ce vendredi, l’annonce a été rectifiée, car “une ressource médicale a pu être mobilisée”. Hier, on faisait état de fermeture du service des urgences à partir du 2 septembre. C’est modifié. Je suis content de pouvoir le dire, on a réussi à trouver un médecin en dernière minute ce matin. C’est un petit sursis pour Koumac. Joachim Tutugoro, directeur du CHN, le 30 août 2024 “Finalement, on ne ferme pas les urgences" Alors, comment va fonctionner l’hôpital Paula-Thavoavianon de Koumac dans les prochains jours ? “Finalement, on ne ferme pas les urgences. Du 2 au 13 septembre, maintien des urgences de jour de 8 heures à 16 heures, du lundi au vendredi”, énumère Joachim Tutugoro. “Elles sont fermées de nuit, à partir de 16 heures jusqu’à 8 heures du matin. Par contre, comme il n’y a qu’un médecin, ces urgences seront fermées le week-end, du vendredi 6 septembre, 16 heures, au lundi 9 septembre, à 8 heures. Durant les heures de fermeture des urgences, les patients doivent appeler le centre 15.” Les consultations externes sont par ailleurs maintenues. En revanche, les lits d’hospitalisation sont bel et bien fermés. L'hôpital Raymond-Doui-Nébayes de Poindimié • ©Centre hospitalier du Nord Pénurie d'infirmiers à Poindimié Concernant le site de Poindimié, le CHN en reste à l’annonce de ce jeudi. Face à “la pénurie d’infirmiers et la présence d’un seul médecin en poste”, les patients nécessitant un séjour à l’hôpital Raymond-Doui-Nebayes ne pourront pas être accueillis : les lits seront fermés à partir de lundi 2 septembre. Le service des urgences restera ouvert en journée, de 7 heures à 18 heures. Pas la nuit, ni le week-end. En cas de besoin durant les créneaux de fermeture, il faudra appeler le 15. "Un retour en arrière" Cette dégradation de la situation sanitaire n’a pas manqué d’être évoquée, ce vendredi matin, en assemblée provinciale Nord. “C’est un retour en arrière de plusieurs années”, a déploré Wilfrid Weiss, élu du groupe Agissons pour le Nord et maire de Koumac. “C’est vraiment un gâchis, mais aussi une forte préoccupation pour les populations”.

Partager :