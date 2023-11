À Pouembout, la banque alimentaire décentralise son repas partagé

Ce samedi 4 novembre, la banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie propose pour la première fois son repas partagé en province Nord. Au lycée Michel-Rocard de Pouembout, neuf chefs et les bénévoles s’activent, pour préparer près de 2 000 repas.

Les bénévoles de la banque alimentaires sont à nouveau à pied d’oeuvre ce samedi 4 novembre 2023. Pour la première fois, l’association organise un repas partagé décentralisé, en province Nord. Bénévoles et chefs cuisiniers ont pris place au lycée Michel-Rocard de Pouembout.

Près de 2 000 repas sont préparés. Dès 17h30, l’accès au lycée sera ouvert à tous. L’occasion de venir partager un menu réalisé à partir de produits frais. “Les personnes qui le peuvent vont venir et payer un petit peu plus pour ce repas, afin d’offrir le repas à des personnes qui n’en ont pas les moyens. Ils vont ensuite pouvoir le partager tous ensemble”, précise Samuel Machon, chef cuisinier.

Au programme : deux entrées, quatre plats et deux desserts. “Tout cela est préparé avec des produits frais. Il y a de la salade chinoise et de charcuterie. Du poulet basquaise, du poulet Teriyaki et un poulet à l’oriental. Il y a aussi un plat végétarien et en dessert des cupcakes et un cake aux fruits”, détaille le chef.

Le lycée restera portes ouvertes jusqu’à 20 heures. Puis les plats seront mis en barquette et distribués dans la commune, “pour les personnes qui en auront le plus besoin”, explique Samuel Machon.