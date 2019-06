Rassemblement protestant de la Pentecôte à Tibarama

© Marguerite Poigoune/NCla1ere

Au menu de Pentecôte

Tibarama accueille depuis vendredi les fidèles de onze paroisses protestantes, celles du consistoire qui couvre Ponérihouen, Poindimié et Touho. Ils sont réunis pour marquer la fête chrétienne de la Pentecôte. Le meï, comme disaient les vieux. «Le meï, c’est le don de l’esprit de Dieu qui est descendu sur les prophètes», explique le pasteur de Tibarama, Christian Taouvama.Ce dimanche, le culte de Pentecôet a été marqué par l’installation d’un diacre dans cette même paroisse, par la reconstitution de la Cène c’est-à-dire le dernier repas de Jésus, et par les «dos». Mais avant cela, dès six heures et malgré le froid, les paroissiens étaient à pied d’œuvre pour assurer le déjeuner de tout ce petit monde.