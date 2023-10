VIDÉO. À Poindimié, des vacances au service de la communauté

La maison commune de Tibarama est comme neuve. Grâce au travail des jeunes, qui l'ont repeinte pendant les vacances.

Ismaël Waka-Ceou (édité par Cécile Rubichon) •

Que faire pendant les vacances quand il pleut ? Rendre service à la communauté par exemple. C'est ce qu'ont fait des jeunes de Tibarama en repeignant la maison commune.

Djoyna y voit un moyen "d'inciter d’autres jeunes à venir". Et de servir "les générations futures" en participant à l'entretien du patrimoine et de ce lieu qui est au centre de la vie de la tribu. C'est là que se les habitants se retrouvent pour les évènements communautaires et religieux.

Les jeunes, "la commune de demain"

Ces deux jours de travail, Joao Poadae, venu aider les plus jeunes, les perçoit aussi comme une transmission. “Un apprentissage pour demain, qu'ils prennent la relève.” Car “ce sont eux la commune de demain”, souligne un habitant.