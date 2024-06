VIDÉO. Crise en Nouvelle-Calédonie : à Poindimié, les services de la mairie s’adaptent

Depuis le début de la crise il y a 5 semaines, la mairie de Poindimié assure un service minimum. L'enseignement, la santé, le commerce et la sécurité… des missions essentielles que la mairie doit continuer à assurer. Avec des réunions de cellule de crise, l’accueil du public en matinée et la gestion de l’eau. La municipalité de Poindimié a ouvert ses portes à l’une des équipes de NC la 1ere.

Dans la vallée d’Amoa, se trouve la seule station de pompage de Poindimié. Une fois par jour, il faut contrôler les débits, les niveaux des bassins et les systèmes de filtration. Une mission réalisée quotidiennement.

Mais depuis le début de la crise sur le territoire, l’équipe d’adduction en eau potable est réorganisée. Elle assure un service minimum. “En temps normal, on tourne avec cinq agents et là on a mis en place une permanence avec un seul agent. Ils se relayent tous les deux à trois jours”, indique Léonard Lalie, responsable des services techniques de la commune de Poindimié.

Plan de continuité d'activité

Les réunions de gestion de crise se multiplient, à la mairie de Poindimié. Elle a mis en place un plan de continuité d’activité. Il compte quatre pôles majeurs, “le pôle enseignement, sécurité, économie et santé, avec tous les acteurs privés et publics sur la commune”, détaille Rachelle Pidra, secrétaire générale de la mairie.

Des services qui permettent de faire le lien entre les différents acteurs de la commune. “On a des capacités d’action pour lesquelles la mairie ne dispose pas toujours des compétences, mais si on se coordonne, les actions peuvent être menées sur le territoire”, poursuit Rachelle Pidra. Des actions comme le rapatriement de 78 administrés, ou l’affrètement de barges pour les petits commerçants.