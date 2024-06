Crise en Nouvelle-Calédonie : A Pouébo, la pénurie se fait sentir dans les commerces

Dans le Nord Est de la Grande-Terre, à Pouébo, les militants indépendantistes sont mobilisés dans le centre de la commune et ce, depuis le mois de mai dernier. Les entrées de la commune sont fermées le soir. Depuis quelques jours, les produits commencent à manquer dans les commerces. Et certains services restent fermés.

La crise en Nouvelle-Calédonie n'épargne pas les communes du Nord-Est de la Grande-Terre. A Pouébo, une mobilisation est en place au village. "Elle est filtrante le jour et fermée le soir, à l'heure du couvre-feu", détaille le maire de la commune, Florentin Dedane.

Commerces vides, pharmacie ouverte

Certains services fonctionnent, d'autres restent fermés. Les commerces de Pouébo, quant à eux sont en rupture de stocks. De nombreux produits manquent à l'appel. "Les magasins sont vides. On a eu un ravitaillement d'une petite épicerie en produits de première nécessité, du riz, du sucre. Mais ça n'a tenu que trois ou quatre jours, là, on n'a plus rien", révèle le maire de Pouébo. Même chose, pour le carburant.

Pas de pénurie en revanche, pour les médicaments. "Le dispensaire fonctionne normalement, on n'a pas de soucis de ce côté là. Même chose pour la pharmacie. Pour le stock de médicaments on est bien pour deux ou trois semaines. On attend encore une livraison de médicaments en fin de semaine, ou en début de semaine prochaine", poursuit Florentin Dedane.

Continuité pédagogique

Et puisque les écoliers n'ont pas repris le chemin de l'école, une distribution de devoirs se fait depuis mercredi. "On a travaillé avec les écoles, pour la continuité pédagogique. On a commencé à distribuer pour le centre scolaire catholique et on continue pour l'école publique", ajoute le maire de la commune.

Si les produits de première nécessité manquent à l'appel, les familles de Pouébo comme ailleurs comptent pour certaines, sur leurs cultures vivrières, ou encore la pêche et la chasse.