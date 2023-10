Le BMS, ce complexe commercial qui anime la commune de Pouébo

Un restaurant a ouvert à Pouebo. Baptisé "Le faré", il étoffe l'offre de service du bâtiment muti-services du village. C'est le troisième commerce qui ouvre dans ce complexe, destiné à booster l'activité économique et sociale de cette commune isolée de la côte Est.

Voilà trois semaines qu’Olivier Dupont a ouvert son restaurant. "Le faré" est le dernier arrivé dans l'enceinte du BMS, le bâtiment multi-services de Pouebo. Avant cela, Olivier était traiteur à Nouméa. "Ça marche très bien, les gens sont très contents, se réjouit le restaurateur. C'est ce qui leur fallait je pense, ici, parce qu’il n’y avait vraiment rien. Les touristes aussi sont très contents. Au moins, ils trouvent quelque chose sur la route, ils peuvent grignoter."

Et les habitants de la région, eux aussi, sont ravis. "Avant de rentrer sur Balade, comme c’est loin, on passe manger ici", se félicite Innocent, un client heureux de cette "convivialité avec les gens qui arrivent de partout". "C’est bon, on retrouve un peu tout le monde ici pour échanger."

Offrir des services à la population

D’autres enseignes viennent animer ce bâtiment multi-services. Wendy Kouathé est la gérante de Tayani boutik. "Dès que la commande arrive, je mets tout sur Facebook. Ça part vite." Surtout les articles vestimentaires de style militaire, très appréciés des jeunes.

Premier arrivé dans ce complexe : Sylvain Zimmer, le pharmacien, qui s’y est installé dès le 1er août 2022. Son projet ? "Apporter un service dans un endroit qui est dépeuplé au niveau médical. C'était vraiment le challenge de rouvrir un point de service de santé pour la population qui est défavorisée en termes d'accès à la santé."

Pour l'heure, seuls trois des neuf emplacements du complexe sont occupés. "Normalement, en octobre, le kiné viendra occuper le cabinet médical. Et pour les autres locaux, on est encore en pourparlers", indique Florentin Dedane, le maire de Pouebo. Le BMS a pour vocation d’apporter les services manquants à cette commune de 2 419 habitants. Il vise aussi à redynamiser son activité économique.