Équitation : passer par le jeu pour apprivoiser les chevaux

Au club Les Sabots du Pin, les enfants découvrent à Pouembout l'équitation. C'est l'objectif des mercredis pédagogiques dédiés aux enfants de 3 à 10 ans.

Apprendre à monter sans vraiment y penser, c'est un peu de cette manière que les enfants des mercredis pédagogiques progressent au sein du club Les Sabots du Pin.

On dirige, on arrête... par le jeu c'est plus rigolo. Comme ça on passe un bon moment. Chloé Luthringer, monitrice du club "Les Sabots du Pin"

Ils ont entre 3 et 10 ans, et qu'ils soient novices ou expérimentés, ils participent aux mêmes jeux d'adresse. Les jeunes cavaliers s'adonnent à ces activités sur le modèle des jeux équestres des foires du nord.

Apprivoiser le cheval grâce aux activités créatives

Des empreintes de main colorées se dessinent sur la robe des chevaux. De la couleur orne parfois leurs sabots, et leurs crinières et queues sont aussi tressées. Tout en participant à ces ateliers peinture ou coiffure, les enfants dépassent les quelques appréhensions qu'ils peuvent avoir et s'habituent à la présence des montures.

Ça va il est gentil, il n'en fait pas qu'à sa tête. Maiwenn, cavalière de 10 ans

Le maître mot de l'exercice, ce mercredi 20 mars : le plaisir. D'ailleurs après 45 minutes, la récompense est servie... aux montures : des morceaux de pommes que leurs cavaliers sont ravis de leur offrir.

Reportage Brice Bachon, Camille Mosnier