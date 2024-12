VIDEO. Judo, origami... La culture nippone à l'honneur au collège de Païamboué

A Pouembout, une journée "Nihon" (pour Empire du soleil levant) a permis à des collégiens de découvrir le Japon et ses traditions, à travers des ateliers de judo, d'origami et même, une cérémonie du thé.

Une journée particulière s'est tenue ce lundi au collège de Païamboué à Pouembout pour initier les enfants à la diversité culturelle. L'établissement organisait une journée d'ateliers et d'animations autour des traditions japonaises. De quoi réjouir les élèves et notamment ceux ayant choisi l'option japonais à la rentrée prochaine. Une dizaine d'entre eux ont saisi l'occasion de s'essayer au judo, un sport plus que populaire au Japon.

Dans le pays, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent japonais, mais moi j'aime bien cette culture. Un collégien.

Notions d'écoute et de respect

Notions d'écoute, de respect et de concentration. La professeure de Judo, à l'initiative de cette journée découverte, estime que ce type d'initiation permet de rappeler aux enfants des bases essentielles pour apprendre. Il faut dire qu'au Japon, le comportement des habitants est une véritable culture, basée en grande partie sur la politesse et le respect d'autrui au nom de l'harmonie sociale.