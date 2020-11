1502 candidats au Bac Pro ont débuté leurs épreuves

C’est à leur tour de passer les examens. Ils ont commencé ce lundi avec l’épreuve commune, le français. Au lycée Augustin Ty de Touho, ils sont soixante-dix-sept élèves répartis dans sept filières différentes. Au bout de deux heures d’épreuves les premiers élèves sont sortis.

Marguerite Poigoune (MP) •

Bac Pro Réactions candidats

Une semaine de révisions au lycée

Un bon taux de réussite

Première épreuve pour les candidats au Bac Pro, le français. Pas de sujets au choix. Toutes les filières ont eu à traiter le même sujet : « la parole en spectacle ». Un sujet vu en cours et que certains ont maîtrisé.« C’était facile parce qu’on a déjà vu ça en cours et c’était à l’aise pour moi. Je croise les doigts » indique une élève en gestion administration à l’issue de l’épreuve.Les lycéens ont eu une semaine de préparation à l’examen. C’était la semaine dernière, et pour tout le monde.« Les élèves ont été accompagnés pendant toute la semaine autour de différentes séances de révision » explique Chantal Creugnet, la proviseure du lycée Augustin Ty. « La semaine de révision est prévue pour que les élèves soient présents au lycée, donc tous les élèves étaient présents. Il n’y a pas de révisions permises à la maison, d’autant plus qu’au lycée de Touho, nous avons un internat qui comptabilise une grande partie des élèves ».Ils sont au total soixante-dix-sept élèves dans ce lycée professionnel de la côte Est, répartis dans sept filières différentes, du tertiaire et de l’industriel.Les épreuves se déroulent jusqu’à jeudi. En 2019, le taux de réussite pour le lycée Augustin Ty était de 86%.