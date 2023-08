Touho est en fête ce samedi

Les 20 ans de la fête communale de Touho, c'est ce samedi 19 août. L'occasion pour la municipalité de valoriser les productions et savoir faire de la commune, à l'image des robes mission. Escale auprès de la famille Pouanine, à Thio mission, sur le littoral, afin d'assister aux derniers coups de ciseaux.

La confection de robe mission, c'est une affaire de famille chez les Pouanine. A la teinture, Djayel et Orlane. A la création, Djamila. La jeune fille se sert de pochoirs pour imprimer les motifs et parfois, elle laisse libre cours à son imagination. "J'ai fait au stylo, à main levée parce que les pochoirs ils sont trop petits. Du coup, j'ai fait à main levée chaque pétales et après j'ai essayé de faire un truc joli !"

La couture, c'est le domaine de Bernadette et Sylvie. Les mamans assemblent les différentes pièces de tissus et elles les agrémentent de dentelle selon la robe. La famille a déjà confectionné une vingtaine de modèles, qu'elle vendra lors de la fête communale de Touho.



"J'ai pris des congés exprès pour ça, confie Bernadette Ledanois, de Pwokèlè création. On a commencé cette semaine." Du coup tout le monde est mis à contribution ? "Voilà, ils veulent des pièces et ben, ils contribuent."

Plus de 400 personnes attendues

La fête communale de Touho se tient sur le front de mer depuis 2020. Ce matin, les équipes municipales préparent les lieux. "Ce week-end on va fêter les 20 ans de la fête communale, on va accueillir à peu près une cinquantaine d'exposants, prévoit Valérie Desouches, animatrice tourisme et développement local. On aura de groupes de musique et des groupes de danse, diverses visites, des ateliers également..."



Visites guidées dans les tribus, vente de produits du terroirs... La fête de Touho génére plus d'un million de francs de retombées économiques. Mais pour la municipalité, c'est le rayonnement de Touho qui importe. "Faire découvrir notre culture dans la région Paicî-Cèmuhi, plutôt Cèmuhi, et faire découvrir les couleurs, l'authenticité, montrer nos tribus...", c'est le souhait de Sylvana Pouaouloubei, 2e adjointe au maire de Touho. Plus de 400 personne sont attendues ce samedi pour le 20e anniversaire de la fête communale de Touho.