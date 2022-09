Touho : une formation unique pour apprendre les bases de la mécanique marine

A Touho, en province Nord, le lycée professionnel Augustin Ty dispose d’une classe mécanique marine. C'est un enseignement unique en Calédonie. Il permet aux élèves de CAP ou de bac pro d’apprendre les bases de la mécanique marine; un enseignement utile pour ceux dont l'eau et la mer font partie du quotidien.

Brice Bachon, Nathan Poaouteta (avec L.C) •

Dominique est un jeune apprenti en CAP, il est originaire d'Ouvéa. Du haut de ses 15 ans, il rêve déjà de ses projets d'avenir, monter une entreprise sur son île natale. "Pour faire des sorties sur les îles, la plongée, des excursions... pour les touristes, tout ceux qui sont intéressés" explique-t-il.

De nombreux débouchés

Au lycée professionnel Augustin Ty, dans un hangar de 70m2, les élèves découvrent toutes les étapes de fabrication et de maintenance d'un bateau. Une formation très spécialisée, avec pourtant, des débouchées variés. "Un carburateur il n'y en a pas que sur les bateaux... il y en a sur débroussailleuse ou tondeuse. Pour la soudure, c'est pareil : on en a besoin un peu partout" indique Morgane Niuliki, leur enseignante en maintenance nautique.

Les élèves ont 16h d'atelier pratique par semaine et s'entraînent sur une quinzaine de moteurs. Trois bacs professionnels et un CAP bénéficient de cette formation. Une quarantaine d'élèves s'inscrit chaque année, avec la clé, un diplôme mécanique et structure marine.

Le reportage de Brice Bachon et Nathan Poaouteta.