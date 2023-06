Bourail : les "incontournables" accessibles en navette touristique ce week-end

Partager :

Le marché, le musée, la plage de la Roche percée, la plage de Poé et le domaine de Déva sont sur la liste des six arrêts desservis par le "Touristic bus" de Bourail, mis en place à titre expérimental par Sud tourisme. Des rotations sont encore prévues jusqu'à 16 heures ce samedi et reprendront dimanche, à 9 heures.

Charlotte Mannevy et Cécile Rubichon •

Ce week-end, pas besoin de voiture pour aller au marché, visiter le musée de Bourail, se balader à la Roche percée, se poser à la plage de Poé ou randonner à Déva. Un mini bus touristique, mis en service à titre expérimental par Sud tourisme, dessert en effet les "incontournables" de Bourail, de 9 heures à 16 heures, samedi et dimanche. Prix du ticket : 500 F Destiné avant tout à répondre aux besoins des touristes qui voudraient découvrir la région sans louer de voiture, le "Touristic bus" est accessible à tous, habitants compris. "Le ticket, vendu auprès du conducteur au prix de 500 F, permettra aux passagers de monter et de descendre autant de fois qu’ils le souhaitent au départ de l'un des arrêts du circuit", explique Sud tourisme. Les explications d'Anabelle Baillot, recueillies par Charlotte Mannevy : Deux navettes sont en circulation pour assurer des passages toutes les trente minutes et "permettre aux gens de rester un peu sur place, au marché, au musée, à la plage ou de randonner sur le sentier des Origines", cite Anabelle Baillot, chargée du marketing et de la communication de Sud tourisme.

Partager :