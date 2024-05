Mathilde Martinson, du Big bananas surf club : "souvent les femmes ont envie d'essayer, mais pas toutes seules"

Les femmes font des vagues, troisième édition, c'est ce samedi à Bourail. Une manifestation qui vise à séduire de nouvelles licenciées dans diverses disciplines. L'évènement est complet.

William Lecren et Julie Straboni •

Après une première édition en 2012, une deuxième en 2022, Les femmes font des vagues revient samedi 11 mai à la Néra à Bourail. Ouvert au public féminin dès 7 ans, on pourra s'initier au surf, au stand-up paddle, au va'a, au yoga, à la danse suspendue et au dancehall.

"C'est une volonté de notre part", que de promouvoir le surf au féminin, explique Mathilde Martinson, présidente du Big bananas surf club. "Mais ça vient d'un peu plus haut aussi : les fédérations sportives cherchent à augmenter leurs licenciées féminines. Il existe des subventions dans ce cadre là."

Dans ce club de surf, on compte vingt à trente licenciées chaque année, sur quatre-vingt au total. "Notre objectif ? La parité, ce serait l'idéal, espère l'organisatrice. Souvent les femmes ont envie d'essayer, mais pas toutes seules. Et ces journées permettent d'être en groupe, donc c'est rassurant. Il y a celles qui ont peur, celles qui ne se sentent pas capables... Et en fait, tout le monde y arrive et on prend du plaisir très rapidement."

La houle attendue samedi

"La bonne nouvelle, c'est qu'on aura des vagues normalement samedi, se réjouit Mathilde Martinson. 80 femmes se sont inscrites, c'est complet : c'est une mauvaise nouvelle pour le public, mais c'est une bonne chose. Il faut au moins un encadrant pour trois personnes, des planches adaptées, et pour que ça se passe dans de bonnes conditions, on ne peut pas accueillir plus de monde que ça... Même si on continue à recevoir des messages pour une éventuelle liste d'attente."