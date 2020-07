Le service militaire adapté prend ses quartiers bouraillais

Le régiment du service militaire adapté en Nouvelle-Calédonie dispose désormais d’une troisième compagnie de formation professionnelle. Installée au cœur du village de Bourail, l’entité a été officiellement inaugurée ce lundi matin.

Partenariat entre le civil et le militaire

Stagiaire du RSMA de Koumac. • ©NC la 1ere

Innovant

Formations mixtes

Diversité et technicité

Ressources

Soudure

Régiments

L’ouverture d'une nouvelle compagnie du RSMA a été teintée d'une certaine solennité ce matin, dans le village de Bourail. Un geste, et une cérémonieprésidée par le général Frank Barrera, commandant des Forces armées de Nouvelle-Calédonie. Le site a été inauguré sous la présidence du haut-commissaire, Laurent Prévost, et du président du gouvernement, Thierry Santa. Dans lesde l'ETFPA, non loin du Colisée.Ce dispositif militaire dest présent sur le territoire depuis trente-quatre ans. Jusqu'à présent, il accueillait les stagiaires àet à. Le SMA s’installe ainsi pour la première fois en provinceIl y déploie un dispositif innovant. Implantée sur le, la compagnie s’adjoint, par un accord de coopération, l’expertise civile du Groupement pour l’insertion et l’évolution professionnelle, et les qualifications de ses formateurs. Le RSMA, lui, garde sa capacité de mobilisation, et unequi a largement fait ses preuves.Le dispositif vise à proposer des formations mixtes et complémentaires dans des secteurs où laa été constatée. Chaque année,volontaires seront recrutés, dansfilières différentes, qui seront déployées progressivement jusqu’au second semestre 2021.Au cours de formations pouvant durer, les stagiaires pourront acquérir des savoir-faire techniques autant qu’un savoir-être précieux dans le monde du travail. Les ouvertures sont diverses : transport et logistique, prévention et sécurité, chaudronnerie et tuyauterie, soudure, maintenance industrielle ou encore sécurité publique, administration, mécanique automobile.Pour accompagner et encadrer les stagiaires,cadres supplémentaires viendront grossir les rangs du régiment. Un groupe complété parprofessionnels du Giep-NC. Trois plateaux pédagogiques sont également disponibles à Bourail pour certaines filières.Une première formation mixte en soudure est programmée à partir du mois de. Elle pourra accueillirstagiaires. Pour rappel, le RSMA propose vingt filières de formation, réparties en six pôles principaux. Et forme chaque année 600 Calédoniens, de dix-huit à 25 ans.On relèvera aussi que l'installation de militaires au cœur de Bourail est une nouveauté. Ils restaient cantonnés au camp de, à une dizaine de kilomètres. Et cette fois, c’est un régiment autre que le Rimap qui prend ses quartiers.territorial de l’enseignement, Bourail élargit au passage l’éventail des formations dispensées sur la commune. De quoi en faire un pôle de formation majeur sur la Grande terre.