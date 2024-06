Crise en Nouvelle-Calédonie : le cinéma de Nouméa rouvre ses salles, celui de Dumbéa a été saccagé

Les salles du Cinecity, à Nouméa, sont de nouveau accessibles. La reprise était timide ce samedi 1er juin, après presque trois semaines de fermeture. Une fermeture qui sera prolongée, en revanche, à l'Origin Cinéma de Dumbéa. Il a été pillé et saccagé.

Ils retrouvent le chemin des salles obscures. En famille, entre amis, ou seul… les spectateurs étaient de retour au Cinecity, ce samedi 1er juin. A l’entrée du cinéma de Nouméa, des contrôles sont effectués. De quoi rassurer la clientèle et le personnel.

Tous heureux de cette réouverture. "Ça permet de décompresser et de voir autre chose que les violences", révèle un spectateur. "Ça fait plaisir que ce soit ouvert, ça permet de s'évader, ça fait du bien au moral et ça évacue le stress", poursuit une spectatrice.

"Il faut redémarrer pas à pas"

17 films sont à l’affiche. Pour le moment, deux séances sont programmées par jour. A 10h et à 13h. "On s'est dit que même si le divertissement n'est pas encore une priorité, c'est vrai que beaucoup ont encore des problèmes de besoins primaires, on s'est dit que certains voudraient se changer les idées. Il faut redémarrer pas à pas", explique Douglas Hickson, directeur du Cinécity.

"C'est vrai qu'on a beaucoup souffert pendant le covid. C'est un marché qui a aussi été attaqué par les réseaux internet. Comme il y a deux opérateurs sur le territoire, le marché est divisé. C'est vrai que c'est difficile. Donc on essaie de faire fonctionner la structure", poursuit le directeur du cinéma de Nouméa.

Les billets peuvent être achetés sur le site internet du Cinecity ou aux bornes numériques, sur place.

L'Origin cinéma pillé et saccagé à Dumbéa

À Dumbéa, l'Origin Cinéma, anciennement MK2 n'ouvrira quant à lui pas ses portes de si tôt. La structure a été saccagée et pillée. Comme en témoignent ces images réalisées ce samedi 1er juin 2024.

L'entrée de l'Origin cinéma de Dumbéa, ce samedi 1er juin 2024. • ©Coralie Cochin / NC la 1ere

L'Origin cinéma de Dumbéa, pillé et saccagé. • ©Coralie Cochin / NC la 1ere