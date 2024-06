Crise en Nouvelle-Calédonie : le fruit de la pêche de l'île des Pins vendu sur les quais de Nouméa

Comment écouler les produits frais en ces temps de crise? Pour y répondre, un partenariat entre le "Betico" et les pêcheurs de l’île des Pins a été mis en place. Par le biais de l’armateur, les pêcheurs de Kunie ont pu vendre 250 kilos de poissons dimanche, sur les quais de Nouméa. Il s'agit de la deuxième opération menée en ce sens.

Du poisson frais, en provenance de l’île des Pins. Il était possible d’en acheter à l’arrivée du Betico, dimanche après-midi, à Nouméa, grâce à un partenariat mis en place avec les pêcheurs de Kunie. Des produits frais, très appréciés des Calédoniens comme Ghyslaine. Elle avait commandé son poisson en ligne. “Il y a de la saumonée et du vivaneau. J’ai commandé via le Betico. Je suis amoureuse de l’île des Pins et soutenir les pêcheurs pour moi, c’était important”, révèle la cliente.

"Les pêcheurs n'avaient plus aucun débouché"

Dans les bacs réfrigérés : des filets et des poissons entiers. L’occasion de soutenir les pêcheurs de l’île des Pins, qui n’ont pas pu écouler le fruit de leur pêche depuis le début de la crise. “Tous les hôtels et restaurants se sont arrêtés. Les pêcheurs locaux n’avaient plus aucun débouché. Ils ont arrêté leur activité", explique Frédérick Plaçais, organisateur de la vente de poisson. "Donc, j’ai sollicité un pêcheur professionnel, et on a essayé de faire correspondre la demande, importante dans le Grand Nouméa, avec les besoins de réactivation de l’activité professionnelle au niveau de l’île des Pins.”

La première opération, menée la veille, concernait les produits frais venus de Maré. Pour les prochaines rotations, les commandes peuvent être réalisées en ligne.

Le reportage de Brigitte Whaap et Héléna Kamberou