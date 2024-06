Crise en Nouvelle-Calédonie : Solidarité RS, un collectif d'habitants de Rivière-Salée soutient les personnes les plus isolées

Les initiatives solidaires se multiplient. Des élans individuels qui parfois se structurent. C’est le cas à Rivière-Salée. Une semaine après le début des émeutes un collectif a pris forme dans ce quartier de Nouméa : Solidarité RS. Le bouche-à-oreille a notamment permis de mobiliser une quarantaine de personnes devant une grande surface il y a deux semaines. Aujourd’hui le collectif souhaite inscrire son action dans la durée.

Recenser les personnes les plus vulnérables, apporter une aide alimentaire et un soutien moral, c'est le cœur de l’action de Solidarité RS. Ce collectif a pris forme à Rivière Salée, un quartier de Nouméa, pendant les émeutes. Francis Maluia est l’un des fondateurs : "ce collectif est né du fait qu'on ne voyait pas arriver les institutions tout en voulant agir dans le quartier. Nous nous sommes réunis avec plusieurs personnes qui faisaient des actions pour aider les plus vulnérables. Il était nécessaire d'agir en urgence."

"Rebâtir les fondations de Rivière Salée"

Un noyau dur d’une dizaine de personnes porte le mouvement Solidarité RS, et, chaque jour, de nouvelles bonnes volontés les rejoignent. "Quand le temps de l'apaisement sera venu, il sera de notre devoir de rebâtir les fondations de Rivière Salée, de faire participer les habitants", continue Francis Maluia.

Maintenir la solidarité dans le temps

Une page Facebook a été créée, elle est aujourd’hui suivie par plus de 500 personnes. Objectif : maintenir cette solidarité dans le temps.

" Les gens vont devoir aller faire leurs courses très très loin et les personnes vont reprendre le travail, donc il faut structurellement trouver quelque chose de stable sinon ça va créer des tensions qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, à moyen ou long terme, il y aura des tensions liées à la nourriture. On essaye de faire tenir moralement les gens en leur venant en aide, surtout les plus vulnérables", explique Francis Maluia.

On demande de la vigilance sur le fait que ceux qui ne sont pas encore vulnérable, vont peut-être le devenir. Francis Maluia, Collectif RS

Bientôt une association ?

Le collectif compte structurer encore davantage son action en se constituant en association. Solidarité RS espère également que ce mouvement donnera des idées à d’autres quartiers de l’agglomération.

Le collectif Solidarité RS lance un appel à tous ceux qui souhaitent apporter leur aide. Il est possible de se faire connaître sur le Messenger du collectif ou par mail à solidarite.rs125@gmail.com

L'interview de Francis Maluia, du collectif RS, par Stéphanie Chenais