De nombreux établissements scolaires ont fermé à 15 heures

Suite aux instructions du secrétaire de la Direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, les établissements scolaires ont la possibilité d'arrêter les cours à 15 heures. C'est le cas de nombreuses écoles, collèges et lycée de Nouméa et du grand Nouméa. Certaines crèches ont également fermé leurs portes.

" Compte tenu du contexte, les cours se termineront à 15 heures" est-il envoyé aux parents du collège de Normandie. En effet, en raison des mobilisations ce lundi, certaines crèches et établissements scolaires appellent les parents à venir récupérer leurs enfants dès que possible. Au lycée Lapérouse, à Nouméa, certains cours se terminent à 15 heures et les conseils de classe sont reportés. Idem au collège Baudoux qui a fermé à 15 heures. L'école maternelle Les roses, à Rivière Salée, invite les parents à récupérer leurs enfants au plus tôt, tout comme la crèche A tout bout'chou 3 à Auteuil "pour garantir la sécurité". Au collège de Boulari, l'établissement a également fermé ses portes. D'autres informations à venir.

