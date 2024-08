À Dumbéa, des jeux pour recréer du lien

La Croix Rouge française de Nouvelle-Calédonie reprend ses actions de médiation sociale, dans les quartiers dits "sensibles". L’une d’elles, intitulée “le café, natte, jeux”, est pilotée par le service mobile de proximité de la Croix Rouge. Elle s’est déroulée ce mercredi après midi à la résidence Copernicia de Dumbéa. Objectif : créer du lien entre les résidents.

Les enfants de la résidence Copernicia de Dumbéa se sont amusés, ce mercredi, avec les éducatrices spécialisées de la Croix Rouge. Différents jeux leur ont été proposés, comme le palet breton. Une découverte pour Nausica et Djellaym. “On doit lancer sur la planche et aller le plus près du possible du pion”, explique la participante. “C’est bien, il faut viser la planche”, poursuit la seconde participante.

"On est là pour observer et apprécier la température"

Objectif de ces jeux faciles d’utilisation dans les rues : que les jeunes s’amusent, rient et oublient un temps les événements. Tous résident dans un quartier identifié comme “sensible” par les bailleurs sociaux, d’où l’intervention de médiateurs de la Croix Rouge. “Il y a beaucoup de problèmes sociaux. Nous on est à l’écoute, justement pour remonter les difficultés aux bailleurs sociaux”, explique Jacob Willa, médiateur social à la Croix Rouge.

Parmi les outils proposés par l’équipe de médiation sociale : “la maraude”. Un tour effectué dans les quartiers, pour présenter le dispositif et renouer le lien avec les habitants. “Nous sommes là pour observer et apprécier la température et la tension. Pour ensuite installer, petit à petit, des activités et des actions pendant les vacances, comme les enfants sont là”, poursuit Jacob Willa.

L’occasion de recréer du lien sur le terrain et d’être au plus près des Calédoniens.